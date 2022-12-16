ua ru
Пт, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне сообщают о взрывах

Новина українською →
Херсон, Пятница 16 декабря 2022 16:12
В Херсоне сообщают о взрывах Иллюстративное фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне раздались взрывы в пятницу, 16 декабря. При этом воздушную тревогу не объявляли ни в городе, ни в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отметим, что на данный момент официальной информации о ситуации в городе нет.

Напомним, вчера россияне ударили по центру Херсона, возле здания Херсонской ОВА. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека.

Из-за вражеских обстрелов в городе полностью исчезла электроэнергия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины Взрыв
NEWS
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах