В Херсоне сообщают о взрывах

В Херсоне раздались взрывы в пятницу, 16 декабря. При этом воздушную тревогу не объявляли ни в городе, ни в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отметим, что на данный момент официальной информации о ситуации в городе нет.

Напомним, вчера россияне ударили по центру Херсона, возле здания Херсонской ОВА. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека.

Из-за вражеских обстрелов в городе полностью исчезла электроэнергия.

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