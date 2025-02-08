У Херсоні пошкоджені електромережі: частина міста без світла

"Внаслідок чергового ворожого обстрілу Дніпровського району пошкоджені лінії електропередач", - повідомив він.

За словами начальник МВА, частина приватного сектора Дніпровського району Херсона наразі без електропостачання.

Варто додати, сьогодні зранку росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона. За даними місцевої влади, внаслідок ворожої атаки кілька будинків були пошкоджені, один загорівся. Троє поранених, серед них 11-річний хлопець.

Херсонська ОВА повідомила, що з вогню врятували матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.