В Херсоне повреждены электросети: часть города без света

"В результате очередного вражеского обстрела Днепровского района повреждены линии электропередач", - сообщил он.

По словам начальник ГВА, часть частного сектора Днепровского района Херсона пока без электроснабжения.

Стоит добавить, сегодня утром россияне ударили по жилым кварталам Херсона. По данным местных властей, в результате вражеской атаки несколько домов были повреждены, один загорелся. Трое раненых, среди них 11-летний мальчик.

Херсонская ОВА сообщила, что из огня спасли мать и ребенка. Сейчас их жизни ничего не угрожает.