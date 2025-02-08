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В Херсоне повреждены электросети: часть города без света

Фото: Херсон частично остался без света из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Херсон 8 февраля остался без электроснабжения. Причиной этого стал российский обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram.

"В результате очередного вражеского обстрела Днепровского района повреждены линии электропередач", - сообщил он.

По словам начальник ГВА, часть частного сектора Днепровского района Херсона пока без электроснабжения.

Стоит добавить, сегодня утром россияне ударили по жилым кварталам Херсона. По данным местных властей, в результате вражеской атаки несколько домов были повреждены, один загорелся. Трое раненых, среди них 11-летний мальчик.

Херсонская ОВА сообщила, что из огня спасли мать и ребенка. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

 

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 8 февраля Россия выпустила по Украине 139 дронов. Силы ПВО сбили 67 дронов, еще 71 вражеский беспилотник-имитатор локально потерян.

В Сумах вражеский дрон попал в дом, в результате этого вспыхнул пожар.

Кроме того, в Киеве упали обломки дрона, также зафиксированы повреждения в Киевской области в результате атаки дронов.

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ХерсонВойна в УкраинеОтключения света