У Херсоні на полігоні окупантів пролунали потужні вибухи (фото)

Вдень 26 жовтня в окупованому Херсоні на російському полігоні, де навчають мобілізованих, пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За попередніми даними, на російському полігоні було зафіксовано щонайменше два вибухи. Нині над районом піднімається дим.
Місцеві паблики публікую фото із місця інциденту.
Офіційної інформації з боку українського військового командування поки що не було.
Нагадаємо, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, погодні умови трохи сповільнили наступ Збройних сил на Херсон. Нині на півдні йдуть дощі.
Як відомо, українські військові деокупували понад 90 населених пунктів у Херсонській області.
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