В Херсоне на полигоне оккупантов прогремели мощные взрывы (фото)

По предварительным данным, на российском полигоне было зафиксировано по меньшей мере два взрыва. Сейчас над районом поднимается дым.

Местные паблики публикую фото с места инцидента.

Официальной информации со стороны украинского военного командования пока не было.

Обновлено 13:50.

Оккупанты заявляют, что на полигоне подорвали неразорвавшиеся снаряды.