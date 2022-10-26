У Херсоні на полігоні окупантів пролунали потужні вибухи (фото)

Фото: у Херсоні на полігоні окупантів пролунали вибухи (Getty Images)

Вдень 26 жовтня в окупованому Херсоні на російському полігоні, де навчають мобілізованих, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.