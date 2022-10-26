В Херсоне на полигоне оккупантов прогремели мощные взрывы (фото)

Днем 26 октября в оккупированном Херсоне на российском полигоне, где учат мобилизованных, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, на российском полигоне было зафиксировано по меньшей мере два взрыва. Сейчас над районом поднимается дым.

Местные паблики публикую фото с места инцидента.

Официальной информации со стороны украинского военного командования пока не было.

Обновлено 13:50.

Оккупанты заявляют, что на полигоне подорвали неразорвавшиеся снаряды.