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В Херсоне на полигоне оккупантов прогремели мощные взрывы (фото)

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Херсон, Среда 26 октября 2022 13:04
В Херсоне на полигоне оккупантов прогремели мощные взрывы (фото) Фото: в Херсоне на полигоне оккупантов прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем 26 октября в оккупированном Херсоне на российском полигоне, где учат мобилизованных, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, на российском полигоне было зафиксировано по меньшей мере два взрыва. Сейчас над районом поднимается дым.

Местные паблики публикую фото с места инцидента.

Официальной информации со стороны украинского военного командования пока не было.

Обновлено 13:50.

Оккупанты заявляют, что на полигоне подорвали неразорвавшиеся снаряды.

Напомним, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, погодные условия немного замедлили наступление Вооруженных сил на Херсон. Сейчас на юге идут дожди.

Как известно, украинские военные деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

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