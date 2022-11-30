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У Херсоні починає з’являтися вода: поки зі зниженим тиском

Фото: у Херсоні починає з’являтися вода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні починає з’являтися водопостачання, проте наразі воду подають зі зниженим тиском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Через подачу напруги до насосних станцій в оселях херсонців починає з’являтися централізоване водопостачання. Нині воду подають зі зниженим тиском", - написав він.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада у Херсоні підключили до електропостачання вже половину домогосподарств.

Також зазначимо, що сьогодні росіяни вчергове обстріляли Херсон, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонВодопостачання