Половина жителів Херсона вже зі світлом

Сьогодні, 29 листопада, увечері у Херсоні половину домогосподарств було підключено до електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

При цьому чиновник не уточнив, коли електропостачання планують повернути іншій частині мешканців Херсона, який нещодавно був звільнений від російських окупантів.

"50 відсотків Херсона зі світлом", 0 написав він.

Нагадаємо, ще сьогодні вдень було відомо про те, що у 40% споживачів у Херсоні з'явилося світло.

Також ми писали, що минулої доби російські окупанти обстріляли Херсонську область 21 раз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.