Половина жителів Херсона вже зі світлом
Фото: половина жителів Херсона вже зі світлом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 29 листопада, увечері у Херсоні половину домогосподарств було підключено до електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
"50 відсотків Херсона зі світлом", 0 написав він.
При цьому чиновник не уточнив, коли електропостачання планують повернути іншій частині мешканців Херсона, який нещодавно був звільнений від російських окупантів.
Нагадаємо, ще сьогодні вдень було відомо про те, що у 40% споживачів у Херсоні з'явилося світло.
Також ми писали, що минулої доби російські окупанти обстріляли Херсонську область 21 раз.
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