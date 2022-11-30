В Херсоне начинает появляться вода: пока с пониженным давлением

"Из-за подачи напряжения к насосным станциям в домах херсонцев начинает появляться централизованное водоснабжение. В настоящее время воду подают с пониженным давлением", - написал он.

Напомним, вечером 29 ноября в Херсоне подключили к электроснабжению уже половину домохозяйств.

Также отметим, что сегодня россияне в очередной раз обстреляли Херсон, один человек погиб, еще один получил ранение.

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