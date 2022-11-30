Обстріл Херсона: є загибла та постраждалий (фото)
Фото: з'явилися дані про загиблих та поранених через обстріл Херсона 30 листопада
Внаслідок обстрілу Херсона в середу, 30 листопада, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін", - розповів він.
Що відомо про поранених та загиблих
- 70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі.
- 64-річний херсонець отримав поранення, коли перебував на вулиці - російські снаряди падали на дорогу. Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу.
Як повідомлялося, російські війська 30 листопада вкотре обстріляли Херсон. Ворог потрапив до однієї з лікарень, також зафіксовано "прильоти" по житлових будинках.
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