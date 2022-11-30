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Обстріл Херсона: є загибла та постраждалий (фото)

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Херсон, Середа 30 листопада 2022 13:32
Обстріл Херсона: є загибла та постраждалий (фото) Фото: з'явилися дані про загиблих та поранених через обстріл Херсона 30 листопада
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок обстрілу Херсона в середу, 30 листопада, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін", - розповів він.

Що відомо про поранених та загиблих

  • 70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі.
  • 64-річний херсонець отримав поранення, коли перебував на вулиці - російські снаряди падали на дорогу. Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу.

Як повідомлялося, російські війська 30 листопада вкотре обстріляли Херсон. Ворог потрапив до однієї з лікарень, також зафіксовано "прильоти" по житлових будинках.

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Херсон Обстріл
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