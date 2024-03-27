В Херсоні з початку квітня зменшують тривалість комендантської години

З 1 квітня комендантська година в Херсонській міській територіальній громаді діятиме з 21:00 до 05:00.

"Звертаюся до жителів громади та нагадую, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки", - пише Мрочко.

У разі порушення комендантської години патрульні мають право затримати, перевірити наявність документів та встановити причину перебування на вулиці.