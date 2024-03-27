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В Херсоні з початку квітня зменшують тривалість комендантської години

Фото: в Херсоні з початку квітня зменшують тривалість комендантської години (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З наступного тижня, 1 квітня, в Херсонській міській територіальній громаді скоротять тривалість комендантської години. Наказ вже підписано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Романа Мрочко.

З 1 квітня комендантська година в Херсонській міській територіальній громаді діятиме з 21:00 до 05:00

"Звертаюся до жителів громади та нагадую, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки", - пише Мрочко. 

У разі порушення комендантської години патрульні мають право затримати, перевірити наявність документів та встановити причину перебування на вулиці. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Черкаській області продовжили час роботи кафе до 23:00 за умови дотримання правил безпеки й належного реагування на загрози.

У тому ж числі комендантську годину скоротили у Запоріжжі. Наразі вона розпочинається з 00:00 та діє до 5 ранку.

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