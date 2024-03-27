В Херсоне с начала апреля уменьшают продолжительность комендантского часа

С 1 апреля комендантский час в Херсонской городской территориальной громаде будет действовать с 21:00 до 05:00.

"Обращаюсь к жителям общины и напоминаю, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком", - пишет Мрочко.

В случае нарушения комендантского часа патрульные имеют право задержать, проверить наличие документов и установить причину пребывания на улице.