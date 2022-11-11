У Херсоні після втечі росіян залишилися переодягнені в цивільне солдати

Російські військові можуть спробувати створити картинку "героїчного опору" українським військовим в Херсоні. Не усі окупанти втекли з міста та були змушені переодягнутись в цивільне.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".
"За даним нашого підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ", - пише пресслужба.
Насправді ж, росіяни, які залишились в Херсоні звичайні смертники, яким командування обіцяло "шляхи відходу". Водночас спротив знає місця перебування усіх переодягнутих окупантів. Також про це знають й ЗСУ.
"Так що, тікай, окупанте, поки маєш шанс", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Міністерстві оборони Росії заявили про завершення перекидання військ на лівий берег Дніпра у Херсонській області.
Як відзначає ГУР, Херсон повернувся під контроль українських військ. ЗСУ вже заходять в місто.
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