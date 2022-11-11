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В Херсоне после бегства россиян остались переодетые в гражданское солдаты

Фото: в Херсоне после бегства россиян остались солдаты переодеты в гражданское (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные могут попытаться создать картинку "героического сопротивления" украинским воинам в Херсоне. Не все оккупанты сбежали из города и были вынуждены переодеться в гражданское.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления ".

"По данным нашего подполья в разных районах города замечены люди в гражданской одежде с оружием. Также, по свалкам и в отдельных подходах спрятана российская униформа, шлемы и бронежилеты. Россияне могут попытаться создать картинку, что якобы местное население отражается от ВСУ", - пишет пресс-служба.

На самом деле, оставшиеся в Херсоне россияне обычные смертники, которым командование обещало "пути ухода". В то же время сопротивление знает местонахождение всех переодетых оккупантов. Также об этом знают и ВСУ.

"Так что, беги, оккупант, пока есть шанс", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Министерстве обороны России заявили о завершении опрокидывания войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

Как отмечает ГУР, Херсон вернулся под контроль украинских войск. ВСУ уже заходят в город.

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