У Херсоні перебої зі світлом: що відомо

Обстріл України

В ніч на 20 вересня окупанти випустили по Україні 40 балістичних і крилатих ракет, а також 579 дронів різних типів. ППО знешкодила більшість цілей, але також були і влучання.

Як відомо, у Дніпрі було пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинула людина, ще 26 осіб постраждали.

Також зафіксовані "прильоти" у Миколаєві, Павлограді, Чернігівській, Одеській та Хмельницькій області.

