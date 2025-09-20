UA

У Херсоні перебої зі світлом: що відомо

Фото: у Херсоні фіксують перебої зі світлом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні зранку 20 вересня зафіксували перебої зі світлом. Причини відключень - поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Ярослава Шанько в Telegram.

"Часткові перебої зі світлом у місті. Причини з’ясовуємо", - заявив він.

Як відомо, зранку у Херсоні лунали вибухи через ворожі атаки.

Всього упродовж доби російські війська  обстріляли 28 населених пунктів Херсонської області. За даними Херсонської ОВА, загинула людина, четверо поранених. Пошкоджені три приватних будинки.

 

Обстріл України

В ніч на 20 вересня окупанти випустили по Україні 40 балістичних і крилатих ракет, а також 579 дронів різних типів. ППО знешкодила більшість цілей, але також були і влучання.

Як відомо, у Дніпрі було пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинула людина, ще 26 осіб постраждали.

Також зафіксовані "прильоти" у Миколаєві, Павлограді, Чернігівській, Одеській та Хмельницькій області.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

