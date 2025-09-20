RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Херсоне перебои со светом: что известно

Фото: в Херсоне фиксируют перебои со светом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне утром 20 сентября зафиксировали перебои со светом. Причины отключений - пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Ярослава Шанько в Telegram.

"Частичные перебои со светом в городе. Причины выясняем", - заявил он.

Как известно, утром в Херсоне раздавались взрывы из-за вражеских атак.

Всего в течение суток российские войска обстреляли 28 населенных пунктов Херсонской области. По данным Херсонской ОВА, погиб человек, четверо раненых. Повреждены три частных дома.

 

 

Обстрел Украины

В ночь на 20 сентября оккупанты выпустили по Украине 40 баллистических и крылатых ракет, а также 579 дронов различных типов. ПВО обезвредила большинство целей, но также были и попадания.

Как известно, в Днепре было прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. В результате атаки погиб человек, еще 26 человек пострадали.

Также зафиксированы "прилеты" в Николаеве, Павлограде, Черниговской, Одесской и Хмельницкой области.

Подробнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонОтключения света