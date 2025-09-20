В Херсоне перебои со светом: что известно

Обстрел Украины

В ночь на 20 сентября оккупанты выпустили по Украине 40 баллистических и крылатых ракет, а также 579 дронов различных типов. ПВО обезвредила большинство целей, но также были и попадания.

Как известно, в Днепре было прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. В результате атаки погиб человек, еще 26 человек пострадали.

Также зафиксированы "прилеты" в Николаеве, Павлограде, Черниговской, Одесской и Хмельницкой области.

Подробнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.