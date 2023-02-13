У Херсонській області окупанти обстріляли мирних жителів. Є жертва

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

За даними ОВА, уламок одного з боєприпасів зачепив мирну жительку, яка в цей момент знаходилась на подвір'ї. Вона отримала не сумісні з життям рани та загинула на місці подій.

"Ще одного мешканця села шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини", - сказано в повідомленні.