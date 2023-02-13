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У Херсонській області окупанти обстріляли мирних жителів. Є жертва

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Херсонська область, Понеділок 13 лютого 2023 19:18
У Херсонській області окупанти обстріляли мирних жителів. Є жертва Фото: у Херсонській області окупанти обстріляли мирних жителів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти обстріляли будинки мирних жителів селища Інгулець, Херсонської області. Нажаль, в результаті обстрілів є жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

За даними ОВА, уламок одного з боєприпасів зачепив мирну жительку, яка в цей момент знаходилась на подвір'ї. Вона отримала не сумісні з життям рани та загинула на місці подій.

"Ще одного мешканця села шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за неділю, 12 лютого, російські окупаційні війська 20 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Крім того, 11 лютого російські військові обстріляли Херсон 11 разів . Під ударом опинилися житлові будинки у мікрорайоні "Острів".

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