Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні: відео наслідків

Російські окупанти сьогодні зранку обстріляли медичний заклад у Херсоні. Внаслідок атаки у будівлі вибиті вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Херсонську ОВА .

"В цей час лікарі приймали пацієнтів, тож було досить людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор", - повідомили в ОВА.

Внаслідок обстрілу у будівлі медзакладу вибило вікна, навколо видно уламки ворожих снарядів.

Як повідомлялося раніше, вчора росіяни 54 рази обстріляли Херсон та область, внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, пошкоджені будинки та залізнична колія.

Окрім того, окупанти атакували підприємство у Херсоні, є руйнування та загиблий.

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