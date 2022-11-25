В Херсоне оккупанты миновали даже детские игрушки: в МВД рассказали детали

Убегая из Херсона, российские оккупанты минировали все подряд. Враг оставлял взрывоопасные предметы даже в детских игрушках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы МВД Ростислава Смирнова в эфире телемарафона.

Правоохранитель отметил, что сейчас идет процесс ликвидации боеприпасов.

"Масштабы заминирования там очень большие. Я постоянно получаю фотоотчеты. В детских игрушках, между двумя футбольными мячами была расположена мина и т.д." - рассказал Смирнов.

Советник главы МВД добавил, что на освобожденных территориях Херсонской области уже обезвредили более 5 тысяч взрывоопасных предметов.