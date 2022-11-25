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У Херсоні незабаром з'явиться світло: жителям дали важливі поради

Фото: у Херсоні незабаром з'явиться світло (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Фахівці завершують відновлення мереж для подачі електроенергії Херсону та прилеглим населеним пунктам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Херсонці, аби ваші електроприлади не згоріли, не вмикайте їх, щойно з’явиться світло. Можливі коливання напруги від 190 до 260 вольт. Залишіть увімкненим тільки освітлення", - написав він.

Янушевич також зазначив, що не потрібно одразу перевантажувати електромережу, оскільки вона може не витримати.

За його словами, жителі можуть поступово вмикати побутові електроприлади щойно ситуація з електропостачанням стабілізується.

При цьому важливо вимикати всі прилади, якщо помітите коливання напруги.

Нагадаємо, раніше херсонців просили відключити електроприлади у зв'язку з відновленням електропостачання.

Зазначимо, що вчора ввечері лише половина споживачів в Україні були забезпечені електроенергією.

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Херсонвідключеня світлаЕлектроенергія