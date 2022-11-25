У Херсоні незабаром з'явиться світло: жителям дали важливі поради

"Херсонці, аби ваші електроприлади не згоріли, не вмикайте їх, щойно з’явиться світло. Можливі коливання напруги від 190 до 260 вольт. Залишіть увімкненим тільки освітлення", - написав він.

Янушевич також зазначив, що не потрібно одразу перевантажувати електромережу, оскільки вона може не витримати.

За його словами, жителі можуть поступово вмикати побутові електроприлади щойно ситуація з електропостачанням стабілізується.

При цьому важливо вимикати всі прилади, якщо помітите коливання напруги.

Нагадаємо, раніше херсонців просили відключити електроприлади у зв'язку з відновленням електропостачання.

Зазначимо, що вчора ввечері лише половина споживачів в Україні були забезпечені електроенергією.

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