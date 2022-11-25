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В Херсоне скоро появится свет: жителям дали важные советы

Фото: в Херсоне вскоре появится свет (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Специалисты завершают восстановление сетей для подачи электроэнергии Херсону и близлежащим населенным пунктам.

"Херсонцы, чтобы ваши электроприборы не сгорели, не включайте их, как только появится свет. Возможны колебания напряжения от 190 до 260 вольт. Оставьте включенным только освещение", - написал он.

Янушевич также отметил, что не нужно сразу перегружать электросеть, поскольку она может не выдержать.

По его словам, жители могут постепенно включать бытовые электроприборы, как только ситуация с электроснабжением стабилизируется.

При этом важно выключать все приборы, если заметите колебания напряжения.

Напомним, ранее херсонцев просили отключить электроприборы в связи с восстановлением электроснабжения.

Отметим, что вчера вечером только половина потребителей в Украине была обеспечена электроэнергией.

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