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В Україні електроенергією забезпечено 50% споживачів, - "Укренерго"

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Четвер 24 листопада 2022 20:01
В Україні електроенергією забезпечено 50% споживачів, - "Укренерго" Фото: в Україні електроенергією забезпечено 50% споживачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Станом на 19:00 24 листопада в Україні електроенергією забезпечили 50% споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укренерго".

За даними компанії, в країні вже працює значна частина теплоелектростанцій і гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС.

"Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються до робочого режиму повільно – це технологічна необхідність", - пояснили в "Укренерго".

Крім того, там розповіли, що першу чергу енергоживлення подається на об'єкти критичної інфраструктури: газорозподільні мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Потім йде поступове загоєння побутових споживачів.

Також у компанії зазначили, що поки що неможливо назвати точних термінів повного відновлення.

"Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності у системі – все ще 50%. Якщо ми хочемо зберегти об'єднану енергосистему, незважаючи на російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні", - додали там.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали чергового масованого удару по критичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів без світла виявилася більша частина країни. Також російські атаки забрали життя десяти людей, ще 55 отримали поранення.

Незважаючи на складну ситуацію до обіду 24 листопада, українські енергетики повернули електрику в усі області. Однак першими загоєли об'єкти критичної інфраструктури.

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