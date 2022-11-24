ua ru
Чт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні відновлюють електропостачання: до мешканців звернулися з важливим проханням

Новость на русском →
Херсон, Четвер 24 листопада 2022 20:24
У Херсоні відновлюють електропостачання: до мешканців звернулися з важливим проханням Фото: у Херсоні відновлюють електропостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Херсоні планують відновити електропостачання найближчими днями. Мешканців просять відключити електроприлади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської міськради.

"Найближчими днями у місті планується запуск електропостачання. Просимо мешканців Херсона вимкнути усі електроприлади", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Херсона 19 листопада прибув пасажирський потяг з Києва. Це перший досконалий рейс із початку повномасштабної війни.

Також ми писали, що у Дніпровському районі Херсона відновили мобільний зв'язок Vodafone.

Детальніше про ситуацію в деокупованому місті можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон вимкнення світла Війна Росії проти України
NEWS
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
DAILY
Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить
Ростислав Шаправськийголовний редактор Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить