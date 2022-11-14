У Херсоні невдовзі з'являтимуться пункти допомоги мешканцям, - Зеленський

У Херсоні найближчим часом поступово з'являтимуться пункти допомоги мешканцям, як це раніше відбувалося у Харківській області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Також від Миколаївської області до Херсона було передано машину швидкої медичної допомоги, понад 6 тонн медикаментів, включаючи інсулін та інші ліки, а також медичні засоби, які були закуплені для Херсонської області та зберігалися у Миколаєві до деокупації.

Так, гуманітарний штаб Миколаєва вже надіслав допомогу нещодавно звільненому від російських окупантів Херсону. Це зокрема понад 25 тонн продуктових наборів, 26 палетів продуктів харчування, 3 тонни засобів гігієни.

Окрім іншого, у цих пунктах видаватиметься допомога, отримана від сусідніх областей, зокрема Миколаївської та Дніпропетровської.

Раніше ми писали, що в Херсоні з понеділка, 14 листопада, з апрети продаж і виготовлення алкогольних напоїв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у звільненому Херсоні вводиться комендантська година. Він триватиме з 17:00 до 8:00.

Як відомо, до міста вже повернулася українська поліція. Наразі проводяться роботи з розмінування та зачистки від окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.