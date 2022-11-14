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У Херсоні заборонили продаж та виготовлення алкоголю

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Херсон, Понеділок 14 листопада 2022 14:03
У Херсоні заборонили продаж та виготовлення алкоголю Фото: у Херсоні заборонили продаж та виготовлення алкоголю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні з понеділка, 14 листопада, заборонили продаж та виготовлення алкогольних напоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міськради.

"З 14 листопада 2022 року на території усіх населених пунктів Херсонської міської територіальної громади заборонено виготовлення, перевезення та торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (окрім лікарських та дезінфікуючих засобів), включаючи торгівлю пивом, вином та слабоалкогольними напоями", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

У міськраді зазначили, що заборона на алкоголь діятиме до моменту скасування військового стану або ухвалення рішення про відміну цього наказу.

Контролюватимуть дотримання заборони представники Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, Військової служби правопорядку та інших утворених відповідно до чинного законодавства військових формувань.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у звільненому Херсоні вводиться комендантська година. Він триватиме з 17:00 до 8:00.

Як відомо, до міста вже повернулася українська поліція. Наразі проводяться роботи з розмінування та зачистки від окупантів.

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