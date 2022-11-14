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В Херсоне вскоре будут появляться пункты помощи жителям, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне в ближайшее время будут постепенно появляться пункты помощи жителям, как это ранее происходило в Харьковской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Кроме прочего, в этих пунктах будет выдаваться помощь, полученная от соседних областей, в частности, Николаевской и Днепропетровской.

Так, гуманитарный штаб Николаева уже отправил помощь недавно освобожденному от российских оккупантов Херсону. Это, в частности, более 25 тонн продуктовых наборов, 26 паллетов продуктов питания, 3 тонны средств гигиены.

Также от Николаевской области в Херсон была передана машина скорой медицинской помощи, более 6 тонн медикаментов, включая инсулин и другие лекарства, а также медсредства, которые были закуплены для Херсонской области и хранились в Николаеве до деоккупации.

Ранее мы писали, что в Херсоне с понедельника, 14 ноября, запретили продажу и изготовление алкогольных напитков.

Напомним, ранее стало известно, что в освобожденном Херсоне вводится комендантский час. Он будет длиться с 17:00 до 8:00.

Как известно, в город уже вернулась украинская полиция. Сейчас проводятся работы по разминированию и зачистке от оккупантов.

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Владимир ЗеленскийХерсон