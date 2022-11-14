В Херсоне вскоре будут появляться пункты помощи жителям, - Зеленский

В Херсоне в ближайшее время будут постепенно появляться пункты помощи жителям, как это ранее происходило в Харьковской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Кроме прочего, в этих пунктах будет выдаваться помощь, полученная от соседних областей, в частности, Николаевской и Днепропетровской.

Так, гуманитарный штаб Николаева уже отправил помощь недавно освобожденному от российских оккупантов Херсону. Это, в частности, более 25 тонн продуктовых наборов, 26 паллетов продуктов питания, 3 тонны средств гигиены.

Также от Николаевской области в Херсон была передана машина скорой медицинской помощи, более 6 тонн медикаментов, включая инсулин и другие лекарства, а также медсредства, которые были закуплены для Херсонской области и хранились в Николаеве до деоккупации.