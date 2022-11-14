У Херсоні невдовзі з'являтимуться пункти допомоги мешканцям, - Зеленський
У Херсоні найближчим часом поступово з'являтимуться пункти допомоги мешканцям, як це раніше відбувалося у Харківській області.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.
Окрім іншого, у цих пунктах видаватиметься допомога, отримана від сусідніх областей, зокрема Миколаївської та Дніпропетровської.
Так, гуманітарний штаб Миколаєва вже надіслав допомогу нещодавно звільненому від російських окупантів Херсону. Це зокрема понад 25 тонн продуктових наборів, 26 палетів продуктів харчування, 3 тонни засобів гігієни.
Також від Миколаївської області до Херсона було передано машину швидкої медичної допомоги, понад 6 тонн медикаментів, включаючи інсулін та інші ліки, а також медичні засоби, які були закуплені для Херсонської області та зберігалися у Миколаєві до деокупації.
Раніше ми писали, що в Херсоні з понеділка, 14 листопада, з апрети продаж і виготовлення алкогольних напоїв.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у звільненому Херсоні вводиться комендантська година. Він триватиме з 17:00 до 8:00.
Як відомо, до міста вже повернулася українська поліція. Наразі проводяться роботи з розмінування та зачистки від окупантів.
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