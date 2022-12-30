У Херсоні мешканців одного з мікрорайонів попросили запастись водою: причини

Повідомляється, що місто отримало потужний електрогенератор від партнерів з Ізраїлю. За допомогою його у мікрорайоні Острів вдасться налагодити централізоване водопостачання.

Однак для його запуску необхідно провести певні роботи.

"Пробний пуск води у оселі мешканців буде здійснюватися 31 грудня 2022 року з 10:00 до 12:00. Іспитових запусків буде декілька. Подальший графік надання послуги повідомимо пізніше", - сказано в повідомленні.