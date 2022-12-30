RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне жителей одного из микрорайонов попросили запастись водой: причины

Фото: В Херсоне жителей одного из микрорайонов попросили запастись водой: причины (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Жителей херсонского микрорайона Остров попросили сделать запас воды на несколько дней. Это связано с тем, что в субботу, 31 декабря, в тестовом режиме будет запускаться централизованное водоснабжение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

Сообщается, что город получил мощный электрогенератор от партнеров из Израиля. С его помощью в микрорайоне Остров удастся наладить централизованное водоснабжение.

Однако для его запуска нужно провести определенные работы.

“Пробный пуск воды в жилище жителей будет осуществляться 31 декабря 2022 года с 10:00 до 12:00. Испытательных запусков будет несколько. Дальнейший график предоставления услуги сообщим позже”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что 29 декабря кафиры ударили по медицинскому учреждению в Херсоне . В результате атаки пострадали два человека.

Также мы писали, что 29 декабря днем в Херсоне тоже были слышны звуки взрывов .

Кроме этого, во время массированного обстрела Украины 29 декабря силы ПВО уничтожили 70% ракет, летевших над Львовской областью. Ракеты повредили объект энергетической инфраструктуры .

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонгенераторВодоснабжение