У Херсоні лунають вибухи. Росіяни атакують з лівого берега

Російські війська 31 січня знову атакували Херсон. У місті знову лунають вибухи.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Херсон тривалий час під ворожим вогнем! Тримайтеся подалі від вікон. Пам'ятайте про правило двох стін. Бережіть себе і своїх близьких!" - написав він.

За його даними, Російська Федерація атакує Херсон з лівого берегу Дніпра.

Місцевих просять зберігати спокій та за можливості перебувати в укритті.

Наразі не відомо, чи є постраждалі в результаті обстрілу.

Російські атаки із застосуванням дронів 30 січня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські загарбники запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300. Силам ППО ЗСУ вдалося збити 15 ворожих безпілотників у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Пізніше вдень стало відомо, що в Бериславі Херсонської області внаслідок російської атаки із застосуванням беспілотника загинув 34-річний місцевий житель.

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