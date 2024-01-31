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В Херсоне раздаются взрывы. Россияне атакуют с левого берега

Среда 31 января 2024 19:37
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В Херсоне раздаются взрывы. Россияне атакуют с левого берега Фото: Херсон (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска 31 января снова атаковали Херсон. В городе снова раздаются взрывы.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Херсон долгое время под вражеским огнем! Держитесь подальше от окон. Помните о правиле двух стен. Берегите себя и своих близких!" - написал он.

По его данным, Российская Федерация атакует Херсон с левого берега Днепра.

Местных просят сохранять спокойствие и по возможности находиться в укрытии.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате обстрела.

В Херсоне раздаются взрывы. Россияне атакуют с левого берега

Российские атаки с применением дронов 30 января

Ранее сообщалось, что этой ночью российские захватчики запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300. Силам ПВО ВСУ удалось сбить 15 вражеских беспилотников в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Позже днем стало известно, что в Бериславе Херсонской области в результате российской атаки с применением беспилотника погиб 34-летний местный житель.

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