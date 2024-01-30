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Росіяни скинули з дрона вибухівку у Бериславі, є загиблий

Берислав, Вівторок 30 січня 2024 16:39
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Росіяни скинули з дрона вибухівку у Бериславі, є загиблий Ілюстративне фото: війська РФ атакували Берислав, внаслідок удару загинув місцевий житель (Getty Image)
Автор: Володимир Костирін

В Бериславі Херсонської області внаслідок російської атаки із застосуванням беспілотника сьогодні, 30 січня, загинув місцевий житель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що ворог скинув з дрона вибухівку, що призвело по смертельного поранення жителя Берислава.

"Російська армія вкотре атакувала Берислав з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки смертельні поранення отримав місцевий житель. Загиблому було 35 років", - розповіли в адміністрації.

Удари по Бериславу і району 30 січня

Раніше повідомлялося, що сьогодні вдень російські загарбники завдали авіаудару по Бериславському району в Херсонській області. Інтервенти влучили у житлові будинки у двох населених пунктах. Один з них припав на будівлю "Пункту незламності".

Тоді в адміністрації розказали, що, за попередніми даними, внаслідок тих ворожих ударів ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Обстріли Берислава та Херсонської області

Російські окупанти регулярно обстрілюють звільнену правобережну частину Херсонської області. Для атак вони використовують, зокрема, артилерію та авіацію. На жаль, через постійні удари гинуть мирні жителі регіону.

Як повідомлялося, перед тим, 29 січня, росармія завдала авіаудару по Бериславу в Херсонській області, і тоді постраждала багатоповерхівка. Перед цим, 28 січня, окупанти скинули вибухівку на цивільного чоловіка в Бериславі.

До цього російські терористи 27 січня також атакували дронами Берислав. Внаслідок удару загинув цивільний.

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