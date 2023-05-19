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В Херсоні лунають вибухи

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Херсон, П'ятниця 19 травня 2023 12:12
В Херсоні лунають вибухи Фото: в Херсоні повідомляють про вибухи 19 травня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 19 травня, в Херсоні лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Херсон знову чутно вибухи", - йдеться в повідомленні одного з них.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, Херсон було звільнено від окупантів 11 листопада 2022 року. Але це наразі не заважає окупантам обстрілювати місто практично кожен день, оскільки частина Херсонської області все ще залишається захопленою ворогом. Буквально 15 травня російська армія атакувала Херсон безпілотниками.

А один з масованих обстрілів Херсона трапився 3 травня. Ціллю росіян став гіпермаркет, де троє людей загинули, четверо отримали поранення і залізничний вокзал. Зокрема, окупанти влучили по пасажирському вагону на станції Херсон. Внаслідок удару поранення отримав провідник. Загалом 24 особи загинули, 46 отримали поранення.

Як повідомлялось, за минулу добу, 18 травня, росіяни 57 разів обстріляли Херсонську область. Двоє людей поранено.

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Херсон вибухи
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