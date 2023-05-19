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За минулу добу росіяни 57 разів обстріляли Херсонську область: є поранені

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П'ятниця 19 травня 2023 07:44
За минулу добу росіяни 57 разів обстріляли Херсонську область: є поранені Фото: Росіяни 57 разів обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За минулу добу, 18 травня, росіяни 57 разів обстріляли Херсонську область

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Росіяни випустили 287 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (випустивши 11 снарядів).

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; у 2 заклади охорони здоров'я та один заклад культури у місті Херсоні. Через російську агресію двоє людей дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Також він повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 51 особу.

Нагадаємо, що до окремих населених пунктів Каховського району Херсонської області прибула жива сила противника.

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