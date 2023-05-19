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В Херсоне раздаются взрывы

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Херсон, Пятница 19 мая 2023 12:12
В Херсоне раздаются взрывы Фото: в Херсоне сообщают о взрывах 19 мая (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 19 мая, в Херсоне раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Херсон снова слышны взрывы", - говорится в сообщении одного из них.

Обстрелы Херсона

Напомним, Херсон был освобожден от оккупантов 11 ноября 2022 года. Но это пока не мешает оккупантам обстреливать город практически каждый день, поскольку часть Херсонской области все еще остается захваченной врагом. Буквально 15 мая российская армия атаковала Херсон беспилотниками.

А один из массированных обстрелов Херсона произошел 3 мая. Целью россиян стал гипермаркет, где три человека погибли, четверо получили ранения и железнодорожный вокзал. В частности, оккупанты попали по пассажирскому вагону на станции Херсон. В результате удара ранения получил проводник. В общей сложности 24 человека погибли, 46 получили ранения.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 18 мая, россияне 57 раз обстреляли Херсонскую область. Два человека ранены.

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