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У Херсоні гучні вибухи, росіяни обстрілюють місто з РСЗВ, - соцмережі

Фото: російські війська обстрілюють Херсон з РСЗВ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 27 лютого чують гучні вибухи. Російські війська обстрілюють місто з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Оновлено 11:40. Місцеві пабліки інформують про повторні "прильоти".

"Знов чутно вибухи у Херсоні...Прильоти РСЗВ у Херсоні", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що цієї ночі окупанти щільно обстрілювали Херсон і на ранок місто також чуло вибухи.

Так, за останню добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Також ми писали про те, що сьогодні Херсонська ТЕЦ відновила роботу після пошкоджень через російські обстріли, тож будинки у місті почали підключати до тепломережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонХерсонська областьВійська РФРСЗО