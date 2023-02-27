У будинки Херсона почали подавати опалення, - ОВА

У понеділок, 27 лютого, Херсонська ТЕЦ відновила роботу після пошкоджень через російські обстріли. Будинки у місті почали підключати до тепломережі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.