У будинки Херсона почали подавати опалення, - ОВА
У понеділок, 27 лютого, Херсонська ТЕЦ відновила роботу після пошкоджень через російські обстріли. Будинки у місті почали підключати до тепломережі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.
"З технічних причин, а саме через те, що з опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоб не допустити пошкодження труб у морози, підключення триватиме протягом дня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Херсоні виникла критична ситуація з опаленням через обстріл.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вдарили магістральним трубопроводом у Херсоні, томубез опалення залишилися десятки тисяч людей.
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