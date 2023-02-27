Вночі окупанти щільно били по Херсону, зараз в місті чутно вибухи: є жертва

Фото: вночі окупанти щільно били по Херсону, зараз в місті чутно вибухи (GettyImages)

В ніч на понеділок, 27 лютого, російські окупанти щільно били по Херсону. Наразі в місті знову чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.