У Херсоні готується "жест доброї волі"? Яких "непростих рішень" чекати від окупантів

"Так, можливо це і мається на увазі ("жест доброї волі", - ред..), це чіткий посил Суровікіна (Сергій, новий командувач російської армії в Україні, - ред.) я думаю, він мав на увазі, що дійсно доведеться, можливо, відходити решткам тих груп, які є, на лівий берег. До того ж ймовірно, одна з причин, по якій перекинули десант на правий берег - це забезпечувати, наскільки це можливо, відхід бойових груп. Тому що це якраз дії десанту - зокрема, забезпечувати відхід. Тому так, такий сценарій може бути", - вважає він.

Мусієнко нагадав, зокрема заяви Суровікіна про те, що нібито НАТО і Захід тиснуть на Україну, щоб якомога швидше звільнити Херсон, не рахуючись з втратами і так далі.

"Він все говорить навпаки, насправді The New York Times ще кілька тижнів тому публікувало статтю, в якій написано, що Путін тисне на російські війська стояли до останнього і за будь-яку ціну тримали Херсон. Що ми в принципі і бачимо, дійсно складається така ситуація, що ті війська, які є, вони за будь-яку ціну намагаються утримати. Попри те, що для них ситуація несприятлива і погана, але вони дійсно ведуть бої. Вони постійно тримають в напрузі. А що стосується колаборантів, зрадників, різних представників спецслужб і так далі в окупаційній владі, ну так, є інформація, що вони свої сім’ї повивозили і самі не проти поїхати безпосередньо на лівий берег", - додав політконсультант.

При цьому, за словами експерта, заяви Суровікіна про те, що прийдеться приймати "непрості рішення", навряд чи є маніпуляцією.

"Насправді ситуація, ми розуміємо, складається дещо несприятливо для росіян на південному напрямку, на правобережжі Херсонської області. Вони зараз там тимчасово змогли облаштувати лінію оборони, там ідуть бої, але не вирішена ситуація з логістикою порушеною, вона у них там погана у російських підрозділів і плюс вони не можуть туди перекинути в великій кількості резерви, - додав адвокат. - Я схильний думати, що те, що говорить Суровікін, воно може бути правдою".

На підтвердження цієї думки, експерт запевняє - для того, щоб на Херсонському напрямку ефективно стримувати російські війська, потрібно їм нарощувати свою вогневу міць і перекидати туди додаткові війська, а вони зараз цієї можливості не мають.

"Закинули десант вже кілька тижнів тому, який зміцнює їх позиції і допомагає їм захищатися. Насправді вони перекинули рештки боєздатних підготовлених підрозділів, ну, щоб було зрозуміло, тому там не так просто, як може здаватися і тривають бої. Але концептуально, стратегічно ситуація складається не на російську користь", - додав Мусієнко.

При цьому він не сумнівається, що звинувачуючи ЗСУ в можливому ударі по Херсону та області, окупанти самі, скоріш за все, готуються до обстрілів регіону та провокацій.

"Ми бачили це на прикладі інших міст, коли це відбувалося і цьому дивуватися взагалі не доводиться. Такі сценарії можуть бути, така ймовірність дійсно є. До того ж, ви чули, що Суровікін натякає на певні речі, можливо, навіть теракти, які готує безпосередньо російська армія. То про підрив дамби, то ще щось розповідає. Тут так само. Вони хочуть перекинути вину на Україну за чергові військові злочини, тому ситуація можлива", - каже політконсультант.