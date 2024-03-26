У Херсоні достроково завершили опалювальний сезон

"Враховуючи погодні умови, місцевою владою ухвалено рішення про завершення опалювального сезону у Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Раніше в "Укренерго" заявили, що рішення щодо закінчення опалювального сезону в регіонах, що сильно постраждали від російських атак, будуть прийматись окремо.

Про дострокове завершення опалювального сезону повідомили у Харкові. Наразі активно ведуться відновлювальні роботи енергетичної інфраструктури міста, які ворог пошкодив 22 березня.

Крім того, опалювальний сезон з 28 березня завершать у Луцьку та Краматорську.

Дострокове завершення опалювального сезону

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться раніше.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - сказав він.

Нагадаємо, стандартна дата закінчення опалювального сезону в Україні - 15 квітня. Однак рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.