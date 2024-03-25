У Луцьку завершують опалювальний сезон: названо дату

У Луцьку вже у четвер, 28 березня, завершують опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили на тлі потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Луцька Ігоря Поліщука в Telegram.

"Опалювальний сезон у місті припиняємо у четвер. Таке рішення прийнято з урахуванням прогнозованого стійкого підвищення температури, для недопущення перегріву будинків та з метою економії коштів городян та необхідності ефективно використовувати енергоносії", - написав міський голова. Він також уточнив, що "Луцьктеплоенерго" буде готове відновити подачу тепла у лікарнях у разі їхнього запиту на тлі зниження температури.