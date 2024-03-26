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В Херсоне досрочно завершили отопительный сезон

Фото: Отопительный сезон завершили в Херсоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине из-за потепления местные власти принимают решение о досрочном завершении отопительного сезона. В частности, это было сделано в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Учитывая погодные условия, местными властями принято решение о завершении отопительного сезона в Херсоне", - говорится в сообщении.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что решения об окончании отопительного сезона в регионах, сильно пострадавших от российских атак, будут приниматься отдельно.

О досрочном завершении отопительного сезона сообщили в Харькове. В настоящее время активно ведутся восстановительные работы энергетической инфраструктуры города, которые враг повредил 22 марта.

Кроме того, отопительный сезон с 28 марта завершат в Луцке и Краматорске.

Досрочное завершение отопительного сезона

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что отопительный сезон в Украине в этом году завершится раньше.

"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта", - сказал он.

Напомним, стандартная дата окончания отопительного сезона в Украине - 15 апреля. Однако решение о прекращении подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

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Отопительный сезонХерсон