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Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (фото)

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Херсон, Вівторок 27 грудня 2022 20:35
Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (фото) Фото: окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 27 грудня, жителі Херсону неодноразово чули вибухи. В наслідок одного з сьогоднішніх обстрілів міста російськими військами було пошкоджено пологове відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка у Telegram.

"Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини", - написав Тимошенко.

Він додав, що до атаки лікарі встигли завершити операцію кесаревого розтину. Тимошенко повідомив, що наразі в закладі перебуває 5 жінок після пологів.

"Дивом ніхто не постраждав", - уточнив заступник керівника ОП.

РБК-Україна повідомляло, що вчора, 26 грудня, окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення.

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