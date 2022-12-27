Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (фото)

Сьогодні, 27 грудня, жителі Херсону неодноразово чули вибухи. В наслідок одного з сьогоднішніх обстрілів міста російськими військами було пошкоджено пологове відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка у Telegram.

"Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини", - написав Тимошенко. Він додав, що до атаки лікарі встигли завершити операцію кесаревого розтину. Тимошенко повідомив, що наразі в закладі перебуває 5 жінок після пологів. "Дивом ніхто не постраждав", - уточнив заступник керівника ОП.