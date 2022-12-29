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В Херсоне слышны взрывы: в сети пишут об артиллерийском обстреле

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Херсон, Четверг 29 декабря 2022 13:50
В Херсоне слышны взрывы: в сети пишут об артиллерийском обстреле Фото: в Херсоне слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне в очередной раз за сегодня прогремели взрывы. В сети пишут об артиллерийском обстреле города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных чатов, Херсон вновь под обстрелом вражеской артиллерии. После взрывов в регионе объявили воздушную тревогу.

В настоящий момент власти не комментируют удары по городу.

Напомним, сегодня оккупанты вновь обстреляли Херсон. Вражеская ракета попала в областной кардиологический диспансер, вследствие чего пострадали два человека.

Также 27 декабря в результате одного из обстрелов города российскими войсками было повреждено родильное отделение.

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