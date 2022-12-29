В Херсоне слышны взрывы: в сети пишут об артиллерийском обстреле

В Херсоне в очередной раз за сегодня прогремели взрывы. В сети пишут об артиллерийском обстреле города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных чатов, Херсон вновь под обстрелом вражеской артиллерии. После взрывов в регионе объявили воздушную тревогу. В настоящий момент власти не комментируют удары по городу.