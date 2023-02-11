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У Херсоні в черговий раз за день пролунали вибухи

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Херсон, Субота 11 лютого 2023 15:44
У Херсоні в черговий раз за день пролунали вибухи Фото: у Херсоні в черговий раз за день пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень 11 лютого вкотре пролунали вибухи. Тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, гучні вибухи було чути у різних районах міста. Однак поки що незрозуміло, чи були "прильоти".

Також військова адміністрація міста наразі не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що в Херсоні прогримів потужний вибух , після чого пожежа почалася в одному з приватних будинків.

Також ми писали, що за минулу добу росіяни 63 рази атакували Херсон та область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу, також є поранені.

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Херсон вибухи Війна в Україні
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