ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вчора 63 рази атакували Херсонську область: є руйнування та поранені

Новость на русском →
Херсонська область, Субота 11 лютого 2023 10:18
Окупанти вчора 63 рази атакували Херсонську область: є руйнування та поранені Фото: окупанти вчора 63 рази атакували Херсонську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби 63 рази атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу, також є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

Так, окупанти вели вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Крім того, над областю було збито 4 БПЛА.

Херсон окупанти обстрілювали 16 разів, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу.

Минулої доби в Херсонській області через російські атаки троє мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що росіяни близько полудня завдали удару з артилерії по багатоповерхівці в мікрорайоні Острів у Херсоні. Одна з цивільних зазнала тяжких поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм