Окупанти вчора 63 рази атакували Херсонську область: є руйнування та поранені

Російські війська минулої доби 63 рази атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу, також є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

Минулої доби в Херсонській області через російські атаки троє мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Херсон окупанти обстрілювали 16 разів, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу.

Так, окупанти вели вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Крім того, над областю було збито 4 БПЛА.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що росіяни близько полудня завдали удару з артилерії по багатоповерхівці в мікрорайоні Острів у Херсоні. Одна з цивільних зазнала тяжких поранень.

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