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У Херсоні пролунав потужний вибух: у мережі пишуть, що горить приватна оселя

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Херсон, Субота 11 лютого 2023 10:43
У Херсоні пролунав потужний вибух: у мережі пишуть, що горить приватна оселя Фото: у Херсоні прогримів потужний вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 11 лютого у Херсоні пролунав потужний вибух. У мережі пишуть, що після "прильоту" горить будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами мешканців міста, вибух був настільки потужним, що тремтіли деякі будинки.

Місцеві Telegram-канали публікую фото, на якому видно, як після вибуху над Херсоном здіймається густий дим.

Фото: вибух у Херсоні пролунав 11 лютого (Telegram)

Варто зазначити, що на даний момент офіційної інформації від влади немає.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни 63 рази атакували Херсон та область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу, також є поранені.

Також вчора ми писали, що окупанти близько полудня завдали удару з артилерії багатоповерхівкою в мікрорайоні Острів у Херсоні. Одна з цивільних зазнала тяжких поранень.

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