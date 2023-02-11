В Херсоне в очередной раз за день прогремели взрывы
В Херсоне днем 11 февраля в очередной раз прогремели взрывы. Тревога в городе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как сообщают местные жители, громкие взрывы были слышны в разных районах города. Однако пока непонятно, были ли "прилеты".
Также военная администрация города в настоящий момент не комментировала эту информацию.
Напомним, утром сообщалось, что в Херсоне прогремел мощный взрыв, после чего пожар начался в одном из частных домов.
Также мы писали, что за минувшие сутки россияне 63 раза атаковали Херсон и область. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома и здание ж/д вокзала, также есть раненые.
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