Фото: в Херсоне в очередной раз за день прогремели взрывы (Getty Images)

В Херсоне днем 11 февраля в очередной раз прогремели взрывы. Тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местные жители, громкие взрывы были слышны в разных районах города. Однако пока непонятно, были ли "прилеты". Также военная администрация города в настоящий момент не комментировала эту информацию.