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В Херсоне в очередной раз за день прогремели взрывы

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Херсон, Суббота 11 февраля 2023 15:44
В Херсоне в очередной раз за день прогремели взрывы Фото: в Херсоне в очередной раз за день прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне днем 11 февраля в очередной раз прогремели взрывы. Тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местные жители, громкие взрывы были слышны в разных районах города. Однако пока непонятно, были ли "прилеты".

Также военная администрация города в настоящий момент не комментировала эту информацию.

Напомним, утром сообщалось, что в Херсоне прогремел мощный взрыв, после чего пожар начался в одном из частных домов.

Также мы писали, что за минувшие сутки россияне 63 раза атаковали Херсон и область. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома и здание ж/д вокзала, также есть раненые.

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