У Херсоні через обстріли РФ не курсують тролейбуси: коли чекати на відновлення руху

Фото: у Херсоні 21 грудня не їздять тролейбуси (GettyImages)

У Херсоні внаслідок нічного ворожого обстрілу було пошкоджено контактну мережу. У зв'язку із цим сьогодні не має можливості вивести тролейбуси на маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

"Повідомляємо, що у результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що сьогодні не має можливості вивести тролейбуси на маршрути", - зауважує Мрочко. Відомо, що наразі фахівці КП "Херсонелектротранс" працюють над відновленням мережі. "Найближчим часом пошкодження будуть усунені та 21 тролейбус вийде на свої маршрути", - повідомив Мрочко. Оновлено 10.35. Відновлено рух 21 маршруту За оновленою інформацією, працівникам КП "Херсонелектротранс" вдалося оперативно відновити контактну мережу. "Наразі 21 тролейбус вийшов на лінії", - проінформував Мрочко.